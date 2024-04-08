عاجل.. القسام تقصف مقر قيادة لواء الناحل الصهيوني في محور نتساريم بالهاون

ياسر رشاد - القاهرة - قالت كتائب القسام، إنها قصفت مقر قيادة لواء الناحل الصهيوني العامل في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل .

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة حماس تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة.

كما أكدت حماس على الإصرار مع كل القوى والفصائل الفلسطينية على تحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.