انفراجة فى مفاوضات القاهرة لوقف الحرب فى غزة بعد عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أمس مصادر مقربة من مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية فى غزة عن انفراجة قريبة للتوصل لاتفاق، وأوضحت أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، عرض هدنة بعد الفطر فى غزة. أعلن وزير الحرب الإسرائيلى، يوآف جالانت، تعليقاً على المحادثات فى القاهرة: «نحن لدينا التزام أسمى بإعادة المخطتفين»، وذلك خلال لقاء مع المجندين الجدد لسلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية. وزعم جالانت أن الظروف العملياتية من خلال الضغط دون توقف على حماس تسمح لهم بالمرونة وحرية العمل وصنع قرارات صعبة. وحسب جالانت، ستكون هناك قرارات صعبة، وستكون إسرائيل مستعدة لدفع ثمن إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. وزعم جالانت أن الاحتلال فكك أربعة ألوية لحركة حماس من أصل خمسة وعن انسحاب قواته من خان يونس قال: «أرسلنا قوات ونستعد وسنقوم أيضاً بالوصول إلى رفح للتغلب على القوة العسكرية الموجودة هناك». وأعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حزبه «هناك مستقبل» مستعد لتوفير «شبكة أمان كاملة» لأى اتفاق محتمل بين «تل أبيب» وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين. جاء ذلك فى منشور له عبر منصة إكس، بعد أن هدد وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بـ«إسقاط حكومته إذا أبرم صفقة تبادل أسرى مع حماس قبل تنفيذ عملية عسكرية فى رفح».

وطالبت نيكاراجوا، أمس، محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى ألمانيا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وتستمر جلسات الاستماع يومين وتطالب باتخاذ إجراءات طارئة، وتعد جزءاً من قضية أوسع رفعتها نيكاراجوا، التى تتهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب فى دعمها لـ«إسرائيل» فى الحرب على قطاع غزة. وتأتى الجلسة وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورًا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر فى تدمير قطاع غزة.

وقالت نيكاراجوا فى الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد ما وصفته بالمحرقة النازية، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل.