المكتب الإعلامي الحكومي في فلسطين ينشر إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الإعلامي التابع للحكومي الفلسطينية، في غزة اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم ، في ارتفاع متواصل حيث وصل إلى 40207 شهيداً و مفقوداً، كما و صل عدد المصابين ، إلى 75933 جريحًا.

و نشر المكتب الإعلامي الحكومي لفلسطين ، إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم (185) :

(185) يوماً على حرب الإبادة الجماعية .

(2,941) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

(40,207) شهيداً ومفقوداً.

(33,207) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(14,520) شهيداً من الأطفال.

(30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

(9,568) شهيدة من النساء.

(485) شهيداً من الطواقم الطبية.

(65) شهيداً من الدفاع المدني.

(140) شهيداً من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ.

(75,933) مُصاباً.

(73%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

(11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

(1,089,000) مصاباً بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

(310) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

(20) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(171) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(229) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(297) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

(70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

(32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

(126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال .

(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال .