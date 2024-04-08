افادت القناة 12 العبرية بسقوط صاروخ أطلق من سوريا على الجولان السوري المحتل. وفي السياق، اشار المرصد السوري الى ان مجموعات مدعومة من إيران وحزب الله اطلقت صاروخا من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الاسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من سوريا على الجولان السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.