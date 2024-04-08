الخارجية الأميركية: واشنطن لم تطّلع على موعد للاجتياح الإسرائيلي لرفح

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم إن "الولايات المتحدة لم تطلع على موعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح"، وذلك بعد أن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديد الموعد.

وأوضح ميلر للصحفيين، أن واشنطن لا تريد أن ترى أبدا غزوا واسع النطاق لرفح، الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة.

واعلن نتانياهو أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ولم يحدد هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مقاتلي حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب الإرهابية هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".