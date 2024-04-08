اعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علي بركة لـ"رويترز" إن الحركة الفلسطينية رفضت أحدث مقترح قدمته إسرائيل خلال محادثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار. وكان مسؤول من حماس قال لـ"رويترز" في وقت سابق إنه لم يُحرز أي تقدم في المباحثات.

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحماس: الحركة ترفض أحدث مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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