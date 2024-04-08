دار الإفتاء المصرية: الاربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان مساء اليوم، ان "الثلاثاء 9 نيسان هو متمم شهر رمضان وأن الأربعاء 10 نيسان هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هـ".

واوضحت في بيان: "تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا، وأن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا".