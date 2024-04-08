سيزار المعلوف: كوارث النزوح السوري تتسارع في لبنان وكلما تأخرنا زادت ازمات بلدنا

اعتبر النائب السابق سيزرا المعلوف في تصريح له، بانه لطالما حذّرنا من تداعيات النزوح السوري الى لبنان، منذ البداية رفعنا الصوت، ونبهنا كي لا نصل الى ما نحصد نتائجه الآن، في الامن والاقتصاد والديمغرافيا والمجتمع.

واعتبر المعلوف ان كوارث النزوح تتسارع في لبنان، وتفرض علينا توحيد الصفوف، لان مشكلة كل اللبنانيين العُظمى هي جرّاء النزوح. وستكشف الايام لنا، ان ازمة النازحين ستولّد كوارث في بلدنا، وستفرض علينا العمل معاً، كلبنانيين، لتفادي تلك الكوارث.

وشدد على ان الحل امس، كان افضل من اليوم، واليوم افضل من الغد، وغداً افضل من بعده. كلما تأخرنا زادت ازمات بلدنا جرّاء النزوح السوري، ولن تقتصر على تخريب امن، وخطف مواطن، بل هي اختطاف وطن.