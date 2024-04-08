فرنجية دان مقتل باسكال سليمان: للتحلي بالوعي والحكمة وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين

أعرب رئيس تيار "المردة"، عن إدانة وشجب مقتل باسكال سليمان، لافتاً الى أننا "ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي الجبان ونطالب باتخاذ كامل الإجراءات القانونية وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين مع الدعوة الى التحلي بالوعي والحكمة. كل العزاء لأهل الضحية باسكال سليمان".

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