عبور 40 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم، 40 مصابًا و 40 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن 250 شخصًا من حملة الإقامات و116 من حملة الجوازات الأجنبية عبروا من الميناء.

وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال 149 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، منها 8 شاحنات وقود.