رسالتان من بايدن الى السيسي وأمير قطر بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بتسريع مفاوضات وقف اطلاق النار.

وقال مسؤول في إدارة بايدن لم يتم الكشف عن اسمه للإعلام الأمريكي، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن بعث مؤخرا رسالتين خاصتين إلى الرئيس المصري وأمير قطر.

ودعا بايدن في رسالتيه مصر وقطر إلى "الضغط على حماس لتسريع مفاوضات وقف إطلاق النار"، بحسب المصدر الأمريكي.

وتأتي الرسالتين تزامنا مع أنباء عن لقاء مرتقب لمدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز مع مسؤولين كبار من قطر ومصر وإسرائيل في القاهرة لبحث مسألة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ودعا بايدن، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الخميس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة " و اتخاذ إسرائيل خطوات في هذا الاتجاه.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، من المنتظر أن تتم زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز إلى القاهرة نهاية هذا الأسبوع.

المصدر : وكالات