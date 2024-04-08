افتتاح سبقته النيران.. 10 صور لنادي صيادلة الإسكندرية قبل احتراقه بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ودع كورنيش الإسكندرية نادي الصيادلة، مساء اليوم الاثنين، قبل افتتاحه رسميًا بأيام قليلة بعدما شب به حريق مروع دام لنحو 40 دقيقة ما أسفر عن تدميره واحتراقه بالكامل.

ويقع نادي صيادلة الإسكندرية على مساحة 2000 متر مربع على شط البحر في منطقة سابا باشا على بعد أمتار قليلة من كوبري ستانلي، ومكون من طابقين أو مستويين.

وكان النادي المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، إلا أن جميعها أكلته النيران.

وأوضحت نقابة صيادلة الإسكندرية في بيان أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، وفشلوا في السيطرة ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق بسبب سرعة الرياح.

وأشارت إلى أن الحماية المدنية دفعت بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة 40 دقيقة متواصلة التهمت النادي بالكامل دون خسائر بشرية.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف "أنسي" أنهم في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.



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