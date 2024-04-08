افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن تدابير امنية تنفذها وحدات من الجيش اللبناني في مدينة زحلة والقرى المحيطة بها، واكد بانه لا صحة للأخبار المتداولة والتي تحدثت عن ظهور مسلح وقطع طرقات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تدابير للجيش في زحلة ولا صحة للأخبار المتداولة والتي تحدثت عن ظهور مسلح وقطع طرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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