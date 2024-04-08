نيكاراغوا تقاضي ألمانيا لبيعها أسلحة لإسرائيل

في أحدث محاولة قانونية دعت نيكاراغوا المحكمة العليا للأمم المتحدة إلى وقف المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل، بحجة أن دعم برلين يتيح ارتكاب أعمال إبادة جماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.

والقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.

في حين قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة استعدادًا لإخلاء رفح.

رفع النزاعات

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، ومن المرجح أن تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات عديدة.

وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على الولايات المتحدة المثول أمام المحكمة لأن واشنطن لا تعترف بسلطة محكمة العدل الدولية في محاكمة إسرائيل. كما أن الولايات المتحدة لم توقع على بروتوكول لاتفاقية الإبادة الجماعية الذي يسمح للدول برفع نزاعاتها إلى المحكمة.

ومع ذلك، سعت نيكاراغوا إلى إدراج إمدادات الأسلحة الأمريكية في قضيتها، قائلة إن برلين وواشنطن تتعاونان في بعض البرامج العسكرية. وحث أرغويلو غوميز المحكمة على إدراج الإمدادات الأمريكية في أوامرها الأولية، المعروفة باسم التدابير المؤقتة.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا «بتعليق مساعدتها لإسرائيل على الفور، لا سيما مساعدتها العسكرية بما في ذلك المعدات العسكرية، طالما أن هذه المساعدات يمكن أن تستخدم في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية» والقانون الدولي.

كما تريد المحكمة أن تأمر ألمانيا باستئناف تمويل وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في غزة إضافة إلى المساعدة التي تقدمها برلين بالفعل.

تزايد الانتقادات

وتحمل نيكاراغوا علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني وتطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في المحكمة أواخر العام الماضي. وتأتي وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل لوقف تزويد البلاد بالأسلحة، ومع تزايد انتقاد بعض المؤيدين، بما في ذلك ألمانيا، للحرب. منع الإبادة

وقال سفير نيكاراجوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، للجنة المكونة من 16 قاضيًا إن «ألمانيا تفشل في احترام التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي».

ومن المقرر أن تقدم ألمانيا حججها يوم الثلاثاء. ووصفت رئيسة فريقها القانوني، تانيا فون أوسلار-غليشن، قضية نيكاراغوا بأنها «منحازة بشكل صارخ» ونفت أن تكون برلين تنتهك القانون الدولي.

وتنفي إسرائيل بشدة أن يكون هجومها بمثابة أعمال إبادة جماعية، قائلة إنها تتصرف دفاعًا عن النفس

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة، ويشكل النساء والأطفال يشكلون غالبية القتلى.

تظاهر العشرات

وقال دانييل مولر، المحامي في نيكاراغوا، للقضاة:«إنها في الواقع ذريعة مثيرة للشفقة للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الإنزال الجوي، من ناحية، وتزويدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدم لقتلهم وإبادتهم».

وتظاهر العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يلوحون بالأعلام خارج المحكمة.

ودعت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، الدول إلى التوقف عن بيع أو شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا القرار.

وفي الوقت نفسه، دعا مئات من القانونيين البريطانيين، بما في ذلك ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة World Central Kitchen الخيرية، بما في ذلك ثلاثة مواطنين بريطانيين، في الغارات الإسرائيلية. وقالت إسرائيل إن الهجوم كان خطأ وطردت ضابطين ووبخت آخرين.

وكانت ألمانيا على مدى عقود من الزمن من أشد المؤيدين لإسرائيل. بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، وأوضح المستشار أولاف شولتز للمشرعين: «إن تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تجعل من مهمة دائمة بالنسبة لنا أن ندافع عن أمن دولة إسرائيل».

ومع ذلك، غيرت برلين لهجتها تدريجياً مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد بشكل متزايد الوضع الإنساني في غزة وتتحدث علناً ضد الهجوم البري في رفح.

خان يونس

ومن جهة أخرى، تدفقت أفواج من الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لإنقاذ ما في وسعهم من الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي ذلك وتم سحب القوات من المنطقة.

ووجد العائدون مدينتهم، وهي ثاني أكبر مدينة في غزة، لا يمكن التعرف عليها، حيث دمرت أو تضررت آلاف المباني.

نزل الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع وقد جرفتهم الجرافات إلى مساحات من التراب، بحثًا عن منازلهم بين حقول الركام والحطام التي كانت في السابق مباني سكنية وتجارية. وفي الكتل الأخرى، كانت المباني لا تزال قائمة ولكنها كانت عبارة عن قذائف مدمرة ومحترقة ومليئة بالثقوب، وكانت الطوابق العليا مدمرة جزئيًا وتتدلى بشكل حاد.

وتسلط مشاهد المدينة الضوء على ما يعتبر واحدا من أكثر الهجمات العسكرية تدميرا وفتكا في العالم في العقود الأخيرة، التي تركت مساحات شاسعة من المنطقة الساحلية الصغيرة غير صالحة للعيش بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

كما أنها تنذر بما قد يحدث على الأرجح في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يكتظ الآن نصف سكان غزة المهجرين، إذا مضت إسرائيل قدماً في خطط غزوها.

أكبر حليف

وقالت الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، إن غزو رفح سيكون خطأ وطالبت برؤية خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل تشتري 40 ألف خيمة استعدادًا لإخلاء رفح. وإن السماح للناس بالعودة إلى خان يونس يمكن أن يخفف بعض الضغط على رفح، لكن كثيرين ليس لديهم منازل يعودون إليها. ومن المحتمل أيضًا أن تكون المدينة مليئة بالذخائر الخطيرة غير المنفجرة التي خلفها القتال.

وسحب الجيش الإسرائيلي قواته بهدوء في شمال غزة المدمر في وقت سابق من الحرب. لكنها واصلت تنفيذ الغارات الجوية والغارات في المناطق التي تقول إن حماس أعادت تجميع صفوفها فيها، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، تاركة ما وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية بـ«قوقعة فارغة». وتلقي إسرائيل باللوم على حماس في الأضرار، قائلة إنها تقاتل من داخل المناطق المدنية.

اتهامات نيكاراغوا لألمانيا

- ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية وتنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة.

- الدعم العسكري الألماني لإسرائيل «زاد 10 أضعاف» مقارنة بعام 2022.

- شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحًا من الحرب في غزة.