الهلال الأحمر التركي يستعد لإرسال سفينة مساعدات الى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الهلال الأحمر التركي، السبت 6 أبريل 2024، أنه يعتزم إرسال سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة ، وأن عملية التحميل بدأت بالفعل.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريتش يلماز : "شمرنا عن سواعدنا من أجل سفينة مساعدات جديدة، وبدأ التحميل".

وأشارت إلى أن "هذه المساعدات، التي تبرع بها مواطنون من أجل المدنيين في غزة، أصبحت تتمتع بأهمية حيوية".

وشددت يلماز، على أن "سكان غزة، لاسيما الأطفال والنساء، يواجهون خطرا كبيرا بسبب نفاذ الأغذية والمياه النظيفة والكهرباء".

وينسق الهلال الأحمر التركي مع نظيريه المصري والفلسطيني لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بطرق سريعة.

المصدر : وكالات