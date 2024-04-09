شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهودة بتوزيع 100 كرتونه مواد غذائية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندتهم من خلال سلسلة من المبادرات التي تستهدف تحقيق أمنهم الغذائي والمعيشي لهم في شهر رمضان 2024، وذلك من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية،حيث تم تجهيز وتوزيع نحو 100 كرتونة مواد غذائية علي الاهالى بمركز أسوان بمحافظة أسوان.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تنظيم موائد رحمن بمختلف محافظات الجمهورية والأخص القرى النائية والأشد فقرا، ذلك بجانب مبادرات التحالف لدعم الطلبة بالمدارس والغارمات وغيرها من أشكال الدعم والإعانة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة والطمأنينة عليهم.