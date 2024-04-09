غالانت: حماس توقفت عن العمل في غزة كمنظمة عسكرية

الرياص - اسماء السيد - غزة: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة توقفت عن العمل في القطاع كمنظمة عسكرية بعد ضرباتهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات اليوم الاثنين، أن الضغط المستمر على حماس أتاح للقوات الإسرائيلية المرونة وحرية العمل في قطاع غزة.

كذلك قال إن إسرائيل وصلت إلى نقطة مناسبة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن إعادة المحتجزين لدى حماس.

انسحاب من جنوب غزة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد سحب كل قواته من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس. وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر.

ورغم الانسحاب من الجنوب، سيواصل لواء ناحال التابع للجيش السيطرة على "ممر نتساريك" المركزي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

اندلاع الحرب

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل متعهدة "القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33175 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وخلف دمارا هائلا وكارثة إنسانية خطيرة في قطاع غزة.