اخبار العالم

إسرائيل تسعى لإشراك منظمات خارجية بالتحقيق في استهداف عمال إغاثة دوليين

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل يميلون لإشراك منظمات خارجية في سير تحقيقات واقعة قصف مركبات عمال الإغاثة السبعة في دير البلح بقطاع غزة، وذلك بعد نشر نتائج التحقيق من قبل آلية الفحص التابعة لهيئة الأركان. وأضافت «الهيئة»: «تميل المؤسسة الأمنية إلى السماح بإشراك جهات خارجية مستقلة من قبل منظمات دولية مستقلة بالتحقيق في واقعة قصف مركبات عمال الإغاثة السبعة من منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح بطائرة من دون طيار».
واعترضت إسرائيل في الماضي على إفساح المشاركة لمنظمات دولية في فحص والتحقيق في الأحداث الأمنية، ولكن هيئة البث أفادت بأن «الوضع الآن قد تغير بسبب تضرر ثقة وكالات الإغاثة بالجيش الإسرائيلي». ولكن «الهيئة» أشارت إلى أن النيابة العسكرية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً جنائياً ضد المتورطين في الهجوم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا