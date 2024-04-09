استعراضات سيناوية وشعبية في احتفالية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظَّمت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، احتفالية كبرى في المسرح المكشوف بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، ضمن إطار مأدبة إفطار الأسرة السيناوية، حيث تجمَّعت كافة أطياف المجتمع السيناوي.

شهد الحدث حضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب مشايخ وعواقل القبائل البدوية وسكان مدينة شرم الشيخ.

شملت الفعاليات مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وأغنية "غنيلي" للمطربة الصاعدة أروى، بالإضافة إلى استعراضات سيناوية لفرقة "تلقائيين طور سيناء" واستعراضات لفرقة بور سعيد للفنون الشعبية.

وفي كلمته، قدَّم اللواء خالد فودة، التحية والتقدير لأرواح الشهداء من أبناء جنوب سيناء، مؤكدًا أن ذكراهم ستظلّ دائمًا في الوجدان، وأسرهم محور اهتمام ورعاية الدولة المصرية، كما قدَّم التهنئة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولمواطني جنوب سيناء، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية على تلبية هذه الدعوة لحضور مأدبة وحفل الأسرة السيناوية.

وأبرز المحافظ بعض النماذج الناجحة من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن 13 طالبًا وطالبة حصلوا على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تنمية مراكز القدرات للتربية الموسيقية، وتميزت مدرسة شرم الشيخ للغات بإعداد ثلاثة من أفضل الأغاني الوطنية، وحصول إحدى فتيات جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في الآداب بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع الصناعات الصغيرة ودورها في تمكين المرأة السيناوية، إضافة إلى تحقيق العديد من أبناء المحافظة البطولات والميداليات على مستوى الجمهورية في مختلف الرياضات.

وأكد المحافظ على استمرار دعمه للمتفوقين دراسيًا والموهوبين في كافة المجالات، وقرر تقديم مبلغ 200 جنيه لفرقة "تلقائيين طور سيناء".