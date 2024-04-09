مصدر فلسطيني: لن نوافق على صفقة تبادل مع إسرائيل دون تحقيق مطالبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد مصدر فلسطيني، اليوم الإثنين، أن لا اتفاق على وقف إطلاق النار ولا صفقة تبادل مع إسرائيل دون تحقيق المطالب الفلسطينية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضاف، أن المطالب تتضمن عودة كاملة للنازحين إلى بيوتهم دون شرط وإعادة إعمار القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة.

وتابع، أن كافة المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل واجهها الجانب الإسرائيلي "بالتعنت والإفشال".

وأشار المصدر، إلى أنه حتى اللحظة "لا يوجد أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإعلام الإسرائيلي يمارس الكذب والتضليل لخداع مجتمعه عبر الأخبار المفبركة".

وعقد أمس الأحد لقاء في القاهرة ضم رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مع مسؤولين مصرييين و رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.