الأردن ومصر وفرنسا يدعون إلى وقف فوري للنار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة والإفراج عن “جميع الرهائن”، محذرين إسرائيل من “عواقب خطيرة” لهجوم تعتزم شنه في رفح.

وكتب القادة الثلاثة في مقالة رأي نشرتها 4 صحف يومية هي “لو موند” الفرنسية و”واشنطن بوست” الأميركية و”الرأي” الأردنية والأهرام “المصرية”، أن “الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن”، وفق فرانس برس.

كما أضافوا أنه “على ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728”.

كذلك شددوا على “الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن” المحتجزين في غزة.