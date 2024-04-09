علاقة مُحرمة مع الأخت.. كواليس انتقام شقيقين من عشيقها ببشاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شاب جمعته علاقة مُحرمة مع شقيقة اثنين منهم.

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بالجيزة سر العثور على جثة شاب مقيدًا بالحبال وبه آثار حرق بمنطقة بشتيل، وتبين أن علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين سيدة متزوجة فانتقم شقيقاها منه بمساعدة ثالث.

رواية العشيقة وتحريات المباحث توصلت إلى أن المجني عليه اعتاد التردد على شقة السيدة في غياب زوجها ومع تعدد اللقاءات الحميمة على سرير الزوجية وصلت الأخبار إلى شقيقيها خاصة معايرة الجيران لهما "أختكم سيرتها بقت على كل لسان".

انتظر الشقيقان وشريكهما صعود العاشق للشقة ولحقا به لضبطه عاريًا في أحضان شقيقتهما فما كان منهما إلا انهالا عليه بالضرب وحرق أجزاء من جسمه بعد تقييده بالحبال.

قرر الشقيقان التخلص منه رميًا من شرفة الشقة بالطابق الخامس ليبدو الحادث "قضاء وقدر" لكن مفاجأة فجرها سكان المنطقة بتأكيدهم أن المتوفى ليس من قاطني الشقة التي سقط منها أو المنطقة بالكامل "حد ولع فيه ورماه".