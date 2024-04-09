اخبار العالم

علاقة مُحرمة مع الأخت.. كواليس انتقام شقيقين من عشيقها ببشاعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شاب جمعته علاقة مُحرمة مع شقيقة اثنين منهم.

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بالجيزة سر العثور على جثة شاب مقيدًا بالحبال وبه آثار حرق بمنطقة بشتيل، وتبين أن علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين سيدة متزوجة فانتقم شقيقاها منه بمساعدة ثالث.

رواية العشيقة وتحريات المباحث توصلت إلى أن المجني عليه اعتاد التردد على شقة السيدة في غياب زوجها ومع تعدد اللقاءات الحميمة على سرير الزوجية وصلت الأخبار إلى شقيقيها خاصة معايرة الجيران لهما "أختكم سيرتها بقت على كل لسان".

انتظر الشقيقان وشريكهما صعود العاشق للشقة ولحقا به لضبطه عاريًا في أحضان شقيقتهما فما كان منهما إلا انهالا عليه بالضرب وحرق أجزاء من جسمه بعد تقييده بالحبال.

قرر الشقيقان التخلص منه رميًا من شرفة الشقة بالطابق الخامس ليبدو الحادث "قضاء وقدر" لكن مفاجأة فجرها سكان المنطقة بتأكيدهم أن المتوفى ليس من قاطني الشقة التي سقط منها أو المنطقة بالكامل "حد ولع فيه ورماه".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا