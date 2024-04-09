شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن.. إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة للجنة العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع إحالة إعادة النظر في طلب فلسطين للعضوية الكاملة إلى لجنة العضوية في المجلس.

وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، سفيرة مالطا، رئيسة المجلس لهذا الشهر، على هذه الخطوة التاريخية.

يذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.