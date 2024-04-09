الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه “عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ”الهجوم المضاد”، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، الخليج 365 الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.