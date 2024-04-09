إجازة عيد الفطر.. ما موعد انتهاء وعودة الطلاب إلى المدارس الخاصة والحكومية؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تبدأ إجازة عيد الفطر للطلاب في كافة المدارس الحكومية والخاصة غدا الثلاثاء 9 إبريل وتستمر حتى يوم 14 من ذات الشهر، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة.

ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى لاستكمال ما تبقى في الفصل الدراسي الثاني، في الـ 15 من أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع عودة الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، يتبقى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي 2024

ومن المقرر أن ينتهي العام الدراسي قبل أيام من عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الثامن من مايو المقبل.

يذكر أن الطلاب والمعلمين يحصلون على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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