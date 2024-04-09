أنطونوف: انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، لافتاً إلى أن "موسكو لن تقبل أبدًا دخول كييف في كتلة معادية".

واشار الى ان "هذا يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي. فقط السياسيون الذين لا يفهمون مطلقًا المواقف الأساسية لروسيا يمكنهم أن يتوقعوا أننا سوف نتقبل مشاركة (دخول) كييف في كتلة معادية لنا"، لافتا الى ان "واشنطن ترفض بشكل مبدئي الاستماع إلى تصريحاتنا حول رفضنا القاطع لعضوية كييف في حلف شمال الأطلسي".

واوضح أنطونوف، أن "الولايات المتحدة لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا الاتحادية، على الرغم من المقترحات المحددة التي قدمها الجانب الروسي بشأن الضمانات الأمنية والتي تم إرسالها إلى العواصم الغربية في كانون الاول 2021".

وفي وقت سابق، أعلنت المندوبة الأميركية لدى "الناتو" جوليان سميث، أن "الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها".