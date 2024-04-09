رئيس الوزراء اليمني: فقدنا قرابة ملياري دولار من إيراداتنا بعد منعنا من تصدير النفط

كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن "ارتفاع خسائر حكومته إثر توقف صادراتها النفطية جراء استهداف جماعة "أنصار الله" موانئ التصدير، إلى أكثر من ملياري دولار".
واشار الى ان "عنوان الحرب الاقتصادية التي نواجهها بدأت من حضرموت في تشرين الأول 2022، منذ ضرب ميناء الضبة"، مؤكدا اننا "فقدنا العام الماضي تقريباً ثلاثة تريليونات ريال أي قرابة ملياري دولار من إيراداتنا بعد منعنا من تصدير النفط، وكان هذا عنواناً لحرب اقتصادية شعواء تُشن علينا وهي لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية".
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