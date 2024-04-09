عيد الفطر مشرد في غزة..استشهاد فلسطينيون بينهم أطفال مع بداية إجازة العيد

ياسر رشاد - القاهرة - عيد فطر بطعم الحرب ورائحة الدم، فيستمر الاحتلال الإسرائيلي بطمس معالم الحياة في غزة ويواصل اعماله الوحشية وجرائمه في أخر أيام شهر رمضان الفضيل ليستقبل الفلسطينيون عيد الفطر المبارك على نفس حال شهر الصيام شهر رمضان الفضيل، يسكنهم الحزن لرحيل عدد كبير من عائلاتهم واستشهادهم على يد مغتصبون الأرض بجانب فقدان الكثيرون تحت الركام.

ومع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان و8 أبريل، وهو أخر أيام شهر رمضان المبارك وبداية إجازة عيد الفطر، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وذلك اليوم الـ 186 من بداية العدوان الوحشي الغير إنساني على القطاع.

وأوضحت الوكالة أن عمليات القصف الاسرائيلية فجرا تركزت، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة.

فيما أستشهد مواطن وأصيب 20 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط شارع "المدارس" بالمدينة.

كما قال مراسل الوكالة، أنه هناك مواطن استشهد وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف لجان تعمل على تأمين المساعدات جنوب شرق مدينة غزة، مضيفًا أن قوات الاحتلال شنت غارة على حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع اصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة إضافة إلى قصف على شمال غزة.

وتوقعت مصادر صحية في القطاع، ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، حيث تم انتشال 84 جثماناً حتى الآن بعضها متحلل.

وكانت مصادر محلية قد أفادت باستشهاد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، الليلة الماضية، كما استشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.