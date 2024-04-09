الصحافة الأجنبية بعد منعها من دخول غزة:ماذا تريد إسرائيل إخفائه عن العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تحاول سلطة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اخفاء حقيقة جرائمها بشتى الطرق بتقتل عيون الحقيقة الفلسطينية من صحفيين ومراسلين لمنع نقل أعمالها الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني للعالم، والآن تمنع دخول الصحفيين الدوليين لقطاع غزة.

ستنتشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة..الأمم المتحدة تستنكر منع دخول الصحفيين الدوليين لغزة

ومن جانبه قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش: "إن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يسمح بازدهار المعلومات المضللة والروايات الكاذبة"، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش

رابطة الصحافة الأجنبية:منع وصول الصحافة لغزة يثير أسئلة عما لا تريد إسرائيل أن يراه الإعلام الدولي

وفي نفس الوقت الذي أعرب أمين الأمم المتحدة عن قلقه إزاء هذا الموقع الإسرائيلي الغير مبرر، خرجت "رابطة الصحافة الأجنبية" في بيان لها وأعربت فيه عن مخاوفها من أن منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا تريد إسرائيل أن يراه الإعلام الدولي.

وقالت الرابطة:" إن الصحفيين الفلسطينيين داخل غزة واجهوا تهديدات ومخاطر غير مسبوقة أثناء تغطيتهم الشجاعة، وأن الجيش الإسرائيلي منح فرصا محدودة لوسائل الإعلام لدخول غزة تحت رقابة مشددة".

كما دعت رابطة الصحافة الأجنبية، في بيانها، بلد الاحتلال "إسرائيل" إلى منح وسائل الإعلام الدولية وصولا واسعا غير مقيد إلى غزة"، واعتبرت أن "منع وصول الصحافة المستقلة يثير أسئلة عما لا تريد إسرائيل أن يراه الإعلام الدولي".

يشار الى أن وكالة الأنباء الفلسطينية أوضحت أن هناك نحو 140 صحفيا استشهدوا في العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 186 على التوالي، بينما تم توثيق اعتقال 20 صحفيا آخر ممن عُرفت أسماؤهم.

الاحتلال يقصف عدة مناطق في غزة فجر اليوم

وكانت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية، مع مطلع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان و8 أبريل، قامت بقصف عدة مناطق في قطاع غزة، وأسفر ذلك استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرون بينهم أطفال ونساء، وذلك اليوم الـ 186 من بداية العدوان الوحشي الغير إنساني على القطاع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يذكر أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.