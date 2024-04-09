بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، والتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة.
وبحسب بيان صادر عن البنتاغون، فقد "تحدث أوستن مع غالانت لمناقشة الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ الخطوات التي وافق عليها مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي".
وناقش الوزيران، "التحقيق الذي يجريه جيش الدفاع الإسرائيلي في الهجوم المأساوي على عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي والحاجة إلى تغييرات إجرائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".
من جهة أخرى، لفت بيان البنتاغون إلى أن "غالانت قدم تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل الحملة الإسرائيلية ضد حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: غالانت قدم لاوستن تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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