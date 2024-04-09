أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - "حماس" في بيان، أنه "خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمت الحركة الموقف الإسرائيلي بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة".
واضاف، "إذ تُقدر حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".
واكد ان "رغم ذلك، فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الإنتهاء من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.