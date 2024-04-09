حماس: الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - "حماس" في بيان، أنه "خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، تسلمت الحركة الموقف الإسرائيلي بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة".

واضاف، "إذ تُقدر حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، ومع حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على شعبنا، إلا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".

واكد ان "رغم ذلك، فإن قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية، وستبلغ الوسطاء بردّها حال الإنتهاء من ذلك".