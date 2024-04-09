نديم الجميّل: نصرالله في ظل ما يحصل يشن حربا استباقية على الداخل بالتحريض وبث الحقد والفتنة

اشار النائب نديم الجميل، في تصريح، الى "امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يهاجمنا اليوم ويحوّر التاريخ والوقائع، الحرب في الـ 1975 قررتها الفصائل الفلسطينية التي أرادت القضاء على لبنان، وأرادت لبنان وطناً بديلاً. الكتائب والقوات والجبهة اللبنانية اتخذوا قرار الدفاع عن النفس ومواجهة عرفات وأعوانه الذي شن حربه من الكحالة لتل الزعتر للكرنتينا لقنات وكل لبنان. اتخذوا قرار مواجهة المرتزقة والغزاة الذين شنوا الحرب وتمردوا على لبنان وجيشه ومؤسساتخه. مقاومتنا لم تفتح جبهات مساندة وهمية تجلب الدمار والخراب لاهداف دعائية، بل فُرضت عليها جبهات دفاع ومقاومة وصمود وانتصرت. نصرالله في ظل ما يحصل يصر على صرف النظر عن سلسلة هزائمه وفشل محوره محور الارهاب ويشن حربا استباقية على الداخل بالتحريض وبث الحقد والفتنة".

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