الولايات المتحدة تتجاهل موقف روسيا الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية ترفض من حيث المبدأ الاستماع إلى تصريحات روسيا بشأن رفضها القاطع لعضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية، فقد نقل المكتب الصحفي للسفارة الروسية عن أنتونوف تصريحه الذي قال فيه: "واشنطن ترفض بشكل مطلق الاستماع إلى التصريحات المتعلقة بمعارضتنا الصارمة لعضوية كييف في حلف شمال الأطلسي، وكل هذا على الرغم من المقترحات الملموسة التي قدمها الجانب الروسي بشأن الضمانات الأمنية التي تم نقلها إلى العواصم الغربية في ديسمبر 2021".

وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن نشر المسؤولين الأمريكيين لتصريحات حول عضوية أوكرانيا في التحالف يؤكد فقط أن النصر غير المشروط للقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة لنا".

وشدد على رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الناتو مؤكدًا أنه أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، معتبرًا ذلك تهديد للأمن القومي الروسي، وقال:"فقط السياسيون الذين يجهلون المصالح الأساسية لروسيا الاتحادية يمكنهم أن يتوقعوا أن نقبل انضمام كييف إلى كتلة معادية لنا".

الخارجية الأمريكية:انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر ممكن بعد حل الصراع الحالي

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، صرح في مؤتمر صحفي أمس، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر ممكن بعد حل الصراع الحالي.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2022، تقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على وجه السرعة، وفي قمة الحلف في فيلنيوس في يوليو 2023، تم التأكيد على أنها سيتم قبولها عند استيفاء الشروط اللازمة لذلك، ولم يتم تحديد جدول زمني لقبولها في بروكسل.

وتضم المنظمة حاليًا 32 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية تقريبًا وكندا والولايات المتحدة وتركيا، وتشارك البوسنة والهرسك في برنامج قبول أعضاء جدد في التحالف، ولكي لإنضمام أي دولة إلى حلف شمال الأطلسي، فيتعين عليها أن تفي بشروط الخطة الفردية، وألا يكون لديها نزاعات إقليمية، وأن تعمل على جعل قواتها المسلحة متوافقة مع معايير الحلف.