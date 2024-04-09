الدفاع الروسية: تدمير صاروخ مضاد للسفن أوكراني من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود

افادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تمكنت من تدمير صاروخ مضاد للسفن أوكراني من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود"، مشيرة إلى أنه "تم كذلك تدمير أربع طائرات مسيرة فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج".

واوضحت في بيان، ان "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات وصاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت، "تمكنت منظومات الدفاع الجوي المناوبة التابعة للجيش الروسي، من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وكذلك طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج أطلقتها القوات الأوكرانية. وتم كذلك تدمير صاروخ أوكراني من طراز نبتون فوق مياه البحر الأسود".