أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا قصفنا الليلة الماضية بنية تحتية للجيش السوري في منطقة محجة بدرعا". وزعم في السياق، "أننا استهدفنا بالقصف المدفعي نقطة مراقبة للجيش السوري جنوبي سوريا"، مشيرًا إلى "أننا رصدنا إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه الجولان ومدفعيتنا ردت بقصف مكان الإطلاق"، في إشارة إلى إطلاق صاروخ حصل يوم أمس تجاه الجولان.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا بنية تحتية ونقطة مراقبة للجيش السوري في جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.