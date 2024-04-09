الراعي التقى قائد الجيش والرياشي والحواط في بكركي

يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في هذه الاثناء في بكركي، قائد الجيش العماد جوزاف عون. هذا وكان قد التقى الراعي قبل قليل بالنائبين عن تكتل "الجمهورية القوية" زياد الحواط وملحم الرياشي.

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