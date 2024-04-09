القوات الروسية تقصف المقر العسكري الأوكراني في مقاطعة سومي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف منسق العمل السري في مقاطعة ميكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مقر الدفاع الإقليمي التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي.

وقال ليبيديف نقلاً عن مصادره الخاصة لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المسلحة الروسية دمرت قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، مضيفا أن الضربات استهدفت كذلك مقر الدفاع العسكري الأوكراني والذي كان يضم بداخله العديد من الأفراد العسكريين.

وتابع ليبيديف بالقول إن الضربات شملت كذلك مواقع ومخازن عسكرية في كراسنوبول، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوية موجودة في المدينة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

من جهته ، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة ميكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت خلال ليل الاثنين/الثلاثاء، ميناء "أوتشاكوف" العسكري في مقاطعة ميكولايف.

وقال ليبيديف نقلاً عن مصادره الخاصة في المدينة إنه "ليلة 9 أبريل تم استهداف ميناء في مدينة "أوتشاكوف"، حيث ذكرت المقاومة المحلية، أنه ليلاً سمعت أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق النار من وسائل قتالية بعيدة المدى باتجاه مقاطعة خيرسون من جهة الميناء العسكري، وبعدها ببضع ثوان فقط، تم استهداف المكان الذي تم منه إطلاق النار حيث سمع صوت انفجار قوي جداً".

وأضاف المتحدث أنه وفقاً لمعطيات لم يتم التدقيق بها، تم تدمير منظومة مدفعية ذاتية الحركة للناتو ومقتل الطاقم المشغل لها.

