شُهداء ومُصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، طال عددًا من المناطق في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين.

واستشهد رجل وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المدنيين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة.

ووسط القطاع، استشهد شخصان وأصيب آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في مدينة الزهراء شمال غرب النصيرات.

وفي الجنوب.. استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف منزلا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذيفتين وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل مدينة رفح.

وفي خان يونس.. انتشل مواطنون ومسعفون نحو 84 جثمان شهيد، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام المواطنون بدفنها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

التجويع الذى تفرضه إسرائيل على غزة يقتل الأطفال

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي جريمة حرب.

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، ثبت أن استخدام الحكومة الإسرائيلية التجويع كسلاح حرب يقتل الأطفال في غزة، على إسرائيل إنهاء جريمة الحرب هذه، ووقف هذه المعاناة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.

وشددت المنظمة على أن الأطفال، وكذلك الأمهات الحوامل والمرضعات، يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف، وأن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم، داعية الحكومات المعنية إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والأمر الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.