روسيا تدمر صاروخًا مضادًا للسفن فوق البحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت روسيا صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن فوق البحر الأسود.. بينما أسقطت كييف 20 طائرة مسيرة لموسكو أطلقت في مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية -في بيان، اليوم الثلاثاءتدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي "بيلجورود" و"فورونيج".

وذكرت الدفاع الروسية: "لقد تم الليلة الماضية إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز (نبتون) المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات مسيرة، اثنتان فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود"، واثنتان فوق أراضي مقاطعة "فورونيج"، بجانب تدمير صاروخ أوكراني فوق البحر الأسود".

في المقابل.. قال قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك: "خلال فترة الليل، هاجم الروس أوكرانيا بـ 20 طائرة من دون طيار من طراز (شاهد) هجومية من كيب تشودا - شبه جزيرة القرم، وبريمورسكو - أختارسك - روسيا، بالإضافة إلى أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات في دونيتسك".

وشاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية في صد الهجوم الجوي.

روسيا: ماكرون يلعب بالنار بالحديث عن تدخل عسكري أوروبي في أوكرانيا

أكدت الخارجية الروسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلعب بالنار ببدء الحديث عن التدخل العسكري في أوكرانيا.

وأكّد الرئيس ماكرون، في مقابلة نشرتها صحيفة لوباريزيان، أنّ عمليّات برّية في أوكرانيا من جانب الغربيين قد تكون ضروريّة في مرحلة ما.

وفي سياق متصل أعلن منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف الموالي لروسيا سيرجي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت منظومة الطاقة في مدينة "دنيبرودزيرجينسك" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال ليبيديف -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/-: "استهدفت القوات الروسية مناطق في ضواحي مدينة دنيبروبيتروفسك في مدينة دنيبرودزيرجينسك، وسمع المحليون أصوات انفجارين قويين وشاهدوا وميضا قويا ناتجا عنهما"، مشيرًا إلى أنه يوجد في دنيبرودزرجينسك الكثير من المؤسسات العاملة في الصناعة العسكرية والعديد من مناطق التخزين، بما في ذلك تخزين الوقود ومواد التشحيم.

وتقول روسيا إنها تستهدف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بينما تؤكد كييف أن الضربات الروسية تستهدف منشآت الطاقة المدنية.