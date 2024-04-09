مسؤول سابق بالأوقاف يحسم الجدل حول زكاة الفطر ويكشف الموعد النهائي لإخراجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، معايير وقيمة إخراج زكاة الفطر 2024، معلقا: الله تعالى شرع لنا العبادات، منها الزكاة- للتقرب إلى الله تعالى، باعتبارها فرضا من فروض الإسلام.

وأضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن الزكاة فرض على كل حر وعبد وصغير وفقير ومن يملك قوت يومه ومن يعول.

وأشار إلى أن الزكاة تقدر بصاع من تمر وصاع من شعير، -(2كيلو و400جم) على الفرد الواحد من قوت الفرد بما يعادل 35 جنيها مصريا حد أدنى- تجب على الزوجة والأولاد حق على معيلهم وهو رب الأسرة.

وتابع قائلا: موعد إخراج زكاة الفطر تكون قبل صلاة العيد؛ حتى يكون الفقير في غنى عن السؤال في يوم العيد، ويمكن إخراجها حبا أو مالا بما ينفع الفقير، وهذا ما أفاض إليه العلماء.