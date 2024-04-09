جهود الزراعة لرصد ومنع التعدي على الأراضي خلال إجازة عيد الفطر.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في المناسبات لا سيما الأعياد ولذا يتم رفع درجة الاستعداد في الوقت الحالي على عدة مستويات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه يتم توفير مستلزمات المنافذ الخاصة بالوزارة لبيع بعض السلع الغذائية.

وأشار إلى أن الوزارة تستمر في تقديم دعم الفلاح من أجل المحافظة على رقعة الأراضي، إلى جانب التنسيق مع المصدرين والمستوردين في الحجر والمنافذ الحدودية بشأن عمليات فحص السلع لتأمين احتياجات المواطنين.

وأكد أن الأراضي المصرية تتسم بالمحدودية لا سيما مع زيادة عدد السكان واستمرار الأرض كما هي، ولذا تعمل الوزارة على مواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الإجازات للتعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن جهاز حماية الأراضي والمديريات بالمحافظات رفعوا درجة الاستعداد للقصوى لرد المخالفات ورصدها ومنعها في مهدها، موضحا أن هناك أكثر من آلية لرصد المخالفات بينها صور الأقمار الصناعية إلى جانب زيادة وعي المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على الأراضي.