إبراهيم السيد: إسرائيل لم تستطع أن تحقق أي إنجاز ولا تقدر أن تربح المعركة

أكّد رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" إبراهيم أمين السيد، أنّ "العدو الصهيوني رغم سلاحه، والسلاح الذي يُعطى له كلّ يومٍ من أميركا وأوروبا، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز، مع الظن بأنه مع هذا السلاح، سيكون صاحب الكلمة في المنطقة".

ولفت السيد، خلال إحتفال تأبيني في ذكرى مرور أسبوع على إرتقاء "الشهيد على طريق القدس" مصطفى علي ناصيف، الى أن "كلّ ما يقوم به الصهاينة هو القتل وارتكاب المجازر، ولكنه لا يقدر أن يربح المعركة".

ولفت الى أن "أعداءنا يخافون سلاحنا، ولكن ما يرعبهم هم البشر الذين تخرج منهم هذا الإنسان في هذه المعركة، بغض النظر عن السلاح الذي يحمله، وما يخيفهم المستقبل مع مثل هؤلاء البشر وكيفية التعايش معهم ومع أجيال كانت حاضرة في معركة من مثل هذا النوع، فأعداؤنا حساباتهم غير حساباتنا".

وبالنسبة للساحة اللبنانية، تطرق الى فترة حرب الجرود قائلاً "تخيلوا بأنه لو لم يكن في لبنان مقاومة، وكنا مثل بعض الموجودين في لبنان، وتعاطينا مثل ما تعاطوا هم مع التكفيريين، كيف هو الوضع اليوم، فقد كنا مهددين في وجودنا وأرضنا وأعراضنا وأموالنا وشرفنا وكرامتنا.