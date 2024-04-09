وقفة تضامنية وصلاة في جامعة الحكمة على نية باسكال سليمان

نظمت جامعة الحكمة وقفة تضامنية مع عائلة المغدور باسكال سليمان، شارك فيها رئيس الجامعة جورج نعمة وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من الأساتذة والموظفين وحشد طلابي.

وأكد نعمة في كلمة ألقاها أنّ "مقتل سليمان حادث موجع جدًا يدل على حجم الفوضى والتسيب الأمني الذي يعاني منه وطننا لبنان". وتوجه للطلاب قائلا: "إن مهمتنا الأساسية تقضي بالمحافظة على الوطن وبناء الدولة من خلال الإلتزام بالقوانين والمؤسسات وجعل المعرفة وتحصيل العلم أولوية لمواجهة العنف وحال الإنحلال التي يعاني منها لبنان".

وتمنى رئيس جامعة الحكمة على الجميع التحلي بالحكمة في هذه الظروف العصيبة درءًا للفتن.

واشترك الحضور بالصلاة على نية المغدورودعا مرشد الجامعة الخوري جوزف نايل إلى ترسيخ الإيمان بالقيامة، مؤكدًا أن ليل لبنان حتى ولو كان طويلا، لا بد وأن يعقبه الفجر، مؤكدًا أهمية المحافظة على القيم وعدم الإستسلام.