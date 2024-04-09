شكرا لقرائتكم خبر عن بينها أطفال.. انتشال 38 جثة بعد غرق سفينة قبالة جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إنه جرى انتشال 38 جثة، بينها جثث أطفال، بعد غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.

وأضافت المنظمة إن 6 آخرين على الأقل في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيًا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية. السواحل الأوروبية يذكر أن السلطات الليبية أعلنت في منتصف مارس، غرق 60 مهاجرًا غير شرعي بعد مغادرتهم من ساحل ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، أن المركب غادر من مدينة زوارة الليبية، وأبحر نحو السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل ويغرق في عرض البحر، مشيرين إلى أن منظمة "إس أو إس ميديترانيه" الأوروبية سبق وأن أنقذت 25 مهاجرًا من ذات المركب.