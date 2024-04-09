شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. موجة تسونامي ودون تحذير من حدوث تسونامي، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر أمس، محافظة ميازاكي ومناطق أخرى في جنوب غرب اليابان.

ووقع الزلزال الساعة 10:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا بشرية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.