الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الكازاخستاني القضايا الدولية والإقليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك رئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة، ورئاسة كازاخستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: “تم التطرق إلى بعض جوانب القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك سياق رئاسة روسيا لرابطة الدول المستقلة، ورئاسة كازاخستان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتم تأكيد الالتزام المتبادل بزيادة التعزيز الشامل للعلاقات الروسية الكازاخستانية الحليفة”​​​.