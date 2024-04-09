الجيش الأميركي: الولايات المتحدة أرسلت أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا

أعلن الجيش الأميركي، أن "الولايات المتحدة زوّدت أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة تمّت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن".
وأوضحت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم)، أن "حكومة الولايات المتحدة نقلت أكثر من 5000 (سلاح كلاشنيكوف) من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7,62 ميليميتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي".
وأضافت أن "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي" وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة.
وأفادت سنتكوم، بأنه "تمّت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين أيار 2021 وشباط 2023 من أربعة مراكب لا تنتمي إلى أي دولة أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن".
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