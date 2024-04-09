أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الإجراءات الأمنية عُززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء، بعدما أصدر تنظيم "داعش" تهديدًا يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأوضح أنّه "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنًا".
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إنّ "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات فرنسا عززت الإجراءات الأمنية في باريس بعد تهديد من "داعش" لمباريات دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.