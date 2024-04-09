سلطات فرنسا عززت الإجراءات الأمنية في باريس بعد تهديد من "داعش" لمباريات دوري أبطال أوروبا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن الإجراءات الأمنية عُززت "بشكل كبير" في باريس في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء، بعدما أصدر تنظيم "داعش" تهديدًا يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح أنّه "عزز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عن تنظيم داعش علنًا".

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إنّ "تنظيم داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".