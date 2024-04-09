الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 33,360 منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 33,360 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وأوضحت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن "حصيلة المصابين ارتفعت إلى 75,993، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وذكرت أن "153 شهيدا و60 إصابة وصلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي".