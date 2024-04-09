"LBCI": مخابرات الجيش استلمت سيارة باسكال سليمان من سوريا

أفادت قناة ال"إل بي سي أي"، بأنّ "مخابرات الجيش اللبناني استلمت سيارة باسكال سليمان من سوريا". وأمس، عُثر على جثة سليمان في الداخل السوري بعد حادثة خطفه، ووفق بيان للجيش اللبناني، فقد أوضح أنّه "متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

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